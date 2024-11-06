ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4286 للشراء في تحديث 06:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4314 جنيهًا للبيع و4286 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4309 جنيهًا للبيع و4274 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3955 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3950 جنيهًا للبيع و3918 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3775 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3770 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3236 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2517 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2157 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2154 جنيهًا للبيع و2137 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 134189 جنيهًا للبيع و133301 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 134012 جنيهًا للبيع و 132945 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30200 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30160 جنيهًا للبيع و29920 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2666.24 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2659.18 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3750 جنيه للشراء، وللبيع 3775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18750 جنيه للشراء، وللبيع 18875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37500 جنيه للشراء، وللبيع 37750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93750 جنيه للشراء، وللبيع 94375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187500 جنيه للشراء، وللبيع 188750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 375000 جنيه للشراء، وللبيع 377500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 562500 جنيه للشراء، وللبيع 566250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 750000 جنيه للشراء، وللبيع 755000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 937500 جنيه للشراء، وللبيع 943750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.