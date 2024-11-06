ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 06:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4320 جنيهًا للبيع و4297 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3960 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3955 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3780 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3775 جنيهًا للبيع و 3750 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3240 جنيهًا للبيع و3223 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3236 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2520 جنيهًا للبيع و2507 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2517 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2160 جنيهًا للبيع و2149 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2157 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 134367 جنيهًا للبيع و133656 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30240 جنيهًا للبيع و30080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3760 جنيه للشراء، وللبيع 3780 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18800 جنيه للشراء، وللبيع 18900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37600 جنيه للشراء، وللبيع 37800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94000 جنيه للشراء، وللبيع 94500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188000 جنيه للشراء، وللبيع 189000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 376000 جنيه للشراء، وللبيع 378000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564000 جنيه للشراء، وللبيع 567000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 752000 جنيه للشراء، وللبيع 756000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 945000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.