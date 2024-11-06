تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4286 للشراء في تحديث 07:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 7:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4314 جنيهًا للبيع و4286 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4320 جنيهًا للبيع و4297 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3955 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3939 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3775 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3780 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3236 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3240 جنيهًا للبيع و3223 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2517 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2520 جنيهًا للبيع و2507 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2157 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 134189 جنيهًا للبيع و133301 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30200 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30240 جنيهًا للبيع و30080 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2667.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2674.95 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 7:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3750 جنيه للشراء، وللبيع 3775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18750 جنيه للشراء، وللبيع 18875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37500 جنيه للشراء، وللبيع 37750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93750 جنيه للشراء، وللبيع 94375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187500 جنيه للشراء، وللبيع 188750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 375000 جنيه للشراء، وللبيع 377500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 562500 جنيه للشراء، وللبيع 566250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 750000 جنيه للشراء، وللبيع 755000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 937500 جنيه للشراء، وللبيع 943750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.