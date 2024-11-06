تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4291 للشراء في تحديث 09:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 9:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4314 جنيهًا للبيع و4291 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4320 جنيهًا للبيع و4297 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3955 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3939 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3775 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3780 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3236 جنيهًا للبيع و3219 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3240 جنيهًا للبيع و3223 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2517 جنيهًا للبيع و2503 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2520 جنيهًا للبيع و2507 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2157 جنيهًا للبيع و2146 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 134189 جنيهًا للبيع و133478 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30200 جنيهًا للبيع و30040 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30240 جنيهًا للبيع و30080 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2662.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2668.66 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 9:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3755 جنيه للشراء، وللبيع 3775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18775 جنيه للشراء، وللبيع 18875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37550 جنيه للشراء، وللبيع 37750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93875 جنيه للشراء، وللبيع 94375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187750 جنيه للشراء، وللبيع 188750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 375500 جنيه للشراء، وللبيع 377500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 563250 جنيه للشراء، وللبيع 566250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 751000 جنيه للشراء، وللبيع 755000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 938750 جنيه للشراء، وللبيع 943750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.