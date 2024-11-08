تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 11:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3965 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3970 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3790 جنيهًا للبيع و 3770 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3249 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2163 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2166 جنيهًا للبيع و2154 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134545 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 11:55 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3765 جنيه للشراء، وللبيع 3785 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18825 جنيه للشراء، وللبيع 18925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37650 جنيه للشراء، وللبيع 37850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94125 جنيه للشراء، وللبيع 94625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188250 جنيه للشراء، وللبيع 189250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 376500 جنيه للشراء، وللبيع 378500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564750 جنيه للشراء، وللبيع 567750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 753000 جنيه للشراء، وللبيع 757000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 941250 جنيه للشراء، وللبيع 946250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.