ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4309 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 12:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4331 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3970 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3790 جنيهًا للبيع و3770 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3249 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3244 جنيهًا للبيع و 3227 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2166 جنيهًا للبيع و2154 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2163 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 134723 جنيهًا للبيع و134012 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 134545 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30320 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 12:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3770 جنيه للشراء، وللبيع 3790 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18850 جنيه للشراء، وللبيع 18950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37700 جنيه للشراء، وللبيع 37900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94250 جنيه للشراء، وللبيع 94750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188500 جنيه للشراء، وللبيع 189500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377000 جنيه للشراء، وللبيع 379000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 565500 جنيه للشراء، وللبيع 568500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 754000 جنيه للشراء، وللبيع 758000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 942500 جنيه للشراء، وللبيع 947500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.