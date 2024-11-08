تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 01:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 1:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4320 جنيهًا للبيع و4297 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3965 جنيهًا للبيع و 3944 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3780 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3240 جنيهًا للبيع و3223 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2520 جنيهًا للبيع و2507 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2160 جنيهًا للبيع و2149 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 134367 جنيهًا للبيع و133656 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30240 جنيهًا للبيع و30080 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 1:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3760 جنيه للشراء، وللبيع 3780 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18800 جنيه للشراء، وللبيع 18900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37600 جنيه للشراء، وللبيع 37800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94000 جنيه للشراء، وللبيع 94500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 188000 جنيه للشراء، وللبيع 189000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 376000 جنيه للشراء، وللبيع 378000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564000 جنيه للشراء، وللبيع 567000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 752000 جنيه للشراء، وللبيع 756000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 940000 جنيه للشراء، وللبيع 945000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.