ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 2:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4320 جنيهًا للبيع و 4297 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3965 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3780 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3240 جنيهًا للبيع و3223 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2163 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 134545 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 134367 جنيهًا للبيع و133656 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30240 جنيهًا للبيع و 30080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 2:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3765 جنيه للشراء، وللبيع 3785 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18825 جنيه للشراء، وللبيع 18925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37650 جنيه للشراء، وللبيع 37850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94125 جنيه للشراء، وللبيع 94625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188250 جنيه للشراء، وللبيع 189250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 376500 جنيه للشراء، وللبيع 378500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564750 جنيه للشراء، وللبيع 567750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 753000 جنيه للشراء، وللبيع 757000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 941250 جنيه للشراء، وللبيع 946250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.