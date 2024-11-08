ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4309 للشراء في تحديث 03:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4331 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3970 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3965 جنيهًا للبيع و 3944 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3790 جنيهًا للبيع و3770 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3249 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2166 جنيهًا للبيع و2154 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 134723 جنيهًا للبيع و134012 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30320 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3770 جنيه للشراء، وللبيع 3790 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18850 جنيه للشراء، وللبيع 18950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37700 جنيه للشراء، وللبيع 37900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94250 جنيه للشراء، وللبيع 94750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188500 جنيه للشراء، وللبيع 189500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377000 جنيه للشراء، وللبيع 379000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 565500 جنيه للشراء، وللبيع 568500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 754000 جنيه للشراء، وللبيع 758000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 942500 جنيه للشراء، وللبيع 947500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.