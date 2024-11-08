تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 03:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4331 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3965 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3970 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2163 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2166 جنيهًا للبيع و 2154 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134545 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 134723 جنيهًا للبيع و134012 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30320 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3765 جنيه للشراء، وللبيع 3785 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18825 جنيه للشراء، وللبيع 18925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37650 جنيه للشراء، وللبيع 37850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94125 جنيه للشراء، وللبيع 94625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188250 جنيه للشراء، وللبيع 189250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 376500 جنيه للشراء، وللبيع 378500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564750 جنيه للشراء، وللبيع 567750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 753000 جنيه للشراء، وللبيع 757000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 941250 جنيه للشراء، وللبيع 946250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.