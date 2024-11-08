ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4314 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4326 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4326 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3965 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3965 جنيهًا للبيع و 3944 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3785 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3785 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3244 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3244 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2523 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2523 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2163 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 134545 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 30280 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30280 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 3:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3775 جنيه للشراء، وللبيع 3785 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18875 جنيه للشراء، وللبيع 18925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37750 جنيه للشراء، وللبيع 37850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94375 جنيه للشراء، وللبيع 94625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188750 جنيه للشراء، وللبيع 189250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377500 جنيه للشراء، وللبيع 378500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 566250 جنيه للشراء، وللبيع 567750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 755000 جنيه للشراء، وللبيع 757000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 943750 جنيه للشراء، وللبيع 946250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.