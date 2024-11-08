ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4314 للشراء في تحديث 04:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4331 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4331 جنيهًا للبيع و4309 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3970 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3970 جنيهًا للبيع و 3950 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3790 جنيهًا للبيع و3775 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3790 جنيهًا للبيع و3770 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3249 جنيهًا للبيع و3236 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3249 جنيهًا للبيع و3231 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2527 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2527 جنيهًا للبيع و2513 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2166 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 134723 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30320 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 30320 جنيهًا للبيع و30160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 4:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3775 جنيه للشراء، وللبيع 3790 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18875 جنيه للشراء، وللبيع 18950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37750 جنيه للشراء، وللبيع 37900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94375 جنيه للشراء، وللبيع 94750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188750 جنيه للشراء، وللبيع 189500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 377500 جنيه للشراء، وللبيع 379000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 566250 جنيه للشراء، وللبيع 568500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 755000 جنيه للشراء، وللبيع 758000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 943750 جنيه للشراء، وللبيع 947500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.