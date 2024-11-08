تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4312 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4323 جنيهًا للبيع و4312 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4337 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3963 جنيهًا للبيع و3953 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3976 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3783 جنيهًا للبيع و3773 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3243 جنيهًا للبيع و3234 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2522 جنيهًا للبيع و2515 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2530 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2162 جنيهًا للبيع و2156 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 1 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2169 جنيهًا للبيع و 2157 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134474 جنيهًا للبيع و134118 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 71 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 134900 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30264 جنيهًا للبيع و30184 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 16 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30360 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 2691.83 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2685.14 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3773 جنيه للشراء، وللبيع 3783 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18865 جنيه للشراء، وللبيع 18915 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37730 جنيه للشراء، وللبيع 37830 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94325 جنيه للشراء، وللبيع 94575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 188650 جنيه للشراء، وللبيع 189150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 377300 جنيه للشراء، وللبيع 378300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 565950 جنيه للشراء، وللبيع 567450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 754600 جنيه للشراء، وللبيع 756600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 943250 جنيه للشراء، وللبيع 945750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.