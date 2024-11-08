ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4312 للشراء في تحديث 06:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 4323 جنيهًا للبيع و4312 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4314 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3963 جنيهًا للبيع و3953 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3783 جنيهًا للبيع و3773 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3243 جنيهًا للبيع و3234 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3236 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2522 جنيهًا للبيع و2515 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2517 جنيهًا للبيع و 2510 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2162 جنيهًا للبيع و2156 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2157 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 134474 جنيهًا للبيع و134118 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 284 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 134189 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 30264 جنيهًا للبيع و30184 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 64 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30200 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2689.98 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 6:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3773 جنيه للشراء، وللبيع 3783 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18865 جنيه للشراء، وللبيع 18915 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37730 جنيه للشراء، وللبيع 37830 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94325 جنيه للشراء، وللبيع 94575 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188650 جنيه للشراء، وللبيع 189150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 377300 جنيه للشراء، وللبيع 378300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 565950 جنيه للشراء، وللبيع 567450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 754600 جنيه للشراء، وللبيع 756600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 943250 جنيه للشراء، وللبيع 945750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.