تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4314 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4323 جنيهًا للبيع و4312 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3955 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3963 جنيهًا للبيع و3953 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3775 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3236 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2517 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2522 جنيهًا للبيع و2515 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2157 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2162 جنيهًا للبيع و 2156 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134189 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 284 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 134474 جنيهًا للبيع و134118 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30200 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 64 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30264 جنيهًا للبيع و30184 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3765 جنيه للشراء، وللبيع 3775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18825 جنيه للشراء، وللبيع 18875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37650 جنيه للشراء، وللبيع 37750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94125 جنيه للشراء، وللبيع 94375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 188250 جنيه للشراء، وللبيع 188750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 376500 جنيه للشراء، وللبيع 377500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564750 جنيه للشراء، وللبيع 566250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 753000 جنيه للشراء، وللبيع 755000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 941250 جنيه للشراء، وللبيع 943750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.