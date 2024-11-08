ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4305 للشراء في تحديث 07:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4317 جنيهًا للبيع و4305 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4314 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3957 جنيهًا للبيع و3946 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3955 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3777 جنيهًا للبيع و3767 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3775 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3237 جنيهًا للبيع و3229 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2518 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 1 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2158 جنيهًا للبيع و2153 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2157 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 134260 جنيهًا للبيع و133905 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 71 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 134189 جنيهًا للبيع و 133834 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30216 جنيهًا للبيع و30136 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 16 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30200 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3767 جنيه للشراء، وللبيع 3777 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18835 جنيه للشراء، وللبيع 18885 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37670 جنيه للشراء، وللبيع 37770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94175 جنيه للشراء، وللبيع 94425 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 188350 جنيه للشراء، وللبيع 188850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 376700 جنيه للشراء، وللبيع 377700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 565050 جنيه للشراء، وللبيع 566550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 753400 جنيه للشراء، وللبيع 755400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 941750 جنيه للشراء، وللبيع 944250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.