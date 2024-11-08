تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 08:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 8:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4314 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3955 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 3775 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3777 جنيهًا للبيع و3767 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3236 جنيهًا للبيع و3227 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3237 جنيهًا للبيع و 3229 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2517 جنيهًا للبيع و2510 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 1 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2518 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2157 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2158 جنيهًا للبيع و2153 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 134189 جنيهًا للبيع و133834 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 71 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 134260 جنيهًا للبيع و133905 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30200 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 8:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3765 جنيه للشراء، وللبيع 3775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18825 جنيه للشراء، وللبيع 18875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37650 جنيه للشراء، وللبيع 37750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94125 جنيه للشراء، وللبيع 94375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 188250 جنيه للشراء، وللبيع 188750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 376500 جنيه للشراء، وللبيع 377500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 564750 جنيه للشراء، وللبيع 566250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 753000 جنيه للشراء، وللبيع 755000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 941250 جنيه للشراء، وللبيع 943750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.