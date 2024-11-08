تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4286 للشراء في تحديث 08:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر الساعة 8:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4309 جنيهًا للبيع و4286 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4314 جنيهًا للبيع و4303 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3955 جنيهًا للبيع و3944 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3770 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3775 جنيهًا للبيع و3765 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3231 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2513 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2157 جنيهًا للبيع و2151 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 134012 جنيهًا للبيع و133301 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 134189 جنيهًا للبيع و 133834 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30160 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30200 جنيهًا للبيع و30120 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2688.1 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2685.79 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 8:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3750 جنيه للشراء، وللبيع 3770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18750 جنيه للشراء، وللبيع 18850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37500 جنيه للشراء، وللبيع 37700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93750 جنيه للشراء، وللبيع 94250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187500 جنيه للشراء، وللبيع 188500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 375000 جنيه للشراء، وللبيع 377000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 562500 جنيه للشراء، وللبيع 565500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 750000 جنيه للشراء، وللبيع 754000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 937500 جنيه للشراء، وللبيع 942500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.