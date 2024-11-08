تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4280 للشراء في تحديث 09:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 8 نوفمبر الساعة 9:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4303 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3944 جنيهًا للبيع و3923 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3765 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3770 جنيهًا للبيع و 3750 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3227 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3231 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2510 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2513 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 2688.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2688.1 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 9:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3745 جنيه للشراء، وللبيع 3765 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18725 جنيه للشراء، وللبيع 18825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37450 جنيه للشراء، وللبيع 37650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93625 جنيه للشراء، وللبيع 94125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187250 جنيه للشراء، وللبيع 188250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 374500 جنيه للشراء، وللبيع 376500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 561750 جنيه للشراء، وللبيع 564750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 749000 جنيه للشراء، وللبيع 753000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 936250 جنيه للشراء، وللبيع 941250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.