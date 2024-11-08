ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4286 للشراء في تحديث 09:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 8 نوفمبر الساعة 9:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4309 جنيهًا للبيع و4286 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3770 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3765 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3231 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3227 جنيهًا للبيع و 3210 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2513 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2510 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 134012 جنيهًا للبيع و133301 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30160 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 2687.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 9:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3750 جنيه للشراء، وللبيع 3770 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18750 جنيه للشراء، وللبيع 18850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37500 جنيه للشراء، وللبيع 37700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93750 جنيه للشراء، وللبيع 94250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187500 جنيه للشراء، وللبيع 188500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 375000 جنيه للشراء، وللبيع 377000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 562500 جنيه للشراء، وللبيع 565500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 750000 جنيه للشراء، وللبيع 754000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 937500 جنيه للشراء، وللبيع 942500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.