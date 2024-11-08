تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4280 للشراء في تحديث 10:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 نوفمبر الساعة 10:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4303 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4309 جنيهًا للبيع و4286 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3944 جنيهًا للبيع و3923 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3765 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3770 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3227 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2510 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 134012 جنيهًا للبيع و 133301 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30160 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2685.22 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2687.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 8 نوفمبر الساعة 10:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3745 جنيه للشراء، وللبيع 3765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18725 جنيه للشراء، وللبيع 18825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37450 جنيه للشراء، وللبيع 37650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93625 جنيه للشراء، وللبيع 94125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187250 جنيه للشراء، وللبيع 188250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 374500 جنيه للشراء، وللبيع 376500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 561750 جنيه للشراء، وللبيع 564750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 749000 جنيه للشراء، وللبيع 753000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 936250 جنيه للشراء، وللبيع 941250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.