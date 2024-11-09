تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4269 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 11:55 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4303 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3227 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2510 جنيهًا للبيع و 2497 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 11:55 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3735 جنيه للشراء، وللبيع 3755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18675 جنيه للشراء، وللبيع 18775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37350 جنيه للشراء، وللبيع 37550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93375 جنيه للشراء، وللبيع 93875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 186750 جنيه للشراء، وللبيع 187750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373500 جنيه للشراء، وللبيع 375500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 560250 جنيه للشراء، وللبيع 563250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 747000 جنيه للشراء، وللبيع 751000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 933750 جنيه للشراء، وللبيع 938750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.