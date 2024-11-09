ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4274 للشراء في تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9 نوفمبر الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4297 جنيهًا للبيع و4274 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3939 جنيهًا للبيع و3918 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3760 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3755 جنيهًا للبيع و 3735 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3223 جنيهًا للبيع و3206 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2507 جنيهًا للبيع و2493 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2149 جنيهًا للبيع و2137 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 133656 جنيهًا للبيع و132945 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30080 جنيهًا للبيع و29920 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 12:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3740 جنيه للشراء، وللبيع 3760 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18700 جنيه للشراء، وللبيع 18800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37400 جنيه للشراء، وللبيع 37600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93500 جنيه للشراء، وللبيع 94000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187000 جنيه للشراء، وللبيع 188000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 374000 جنيه للشراء، وللبيع 376000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 561000 جنيه للشراء، وللبيع 564000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 748000 جنيه للشراء، وللبيع 752000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.