ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4280 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9 نوفمبر الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4303 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4291 جنيهًا للبيع و 4274 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3944 جنيهًا للبيع و3923 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3918 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3765 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3755 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3227 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3219 جنيهًا للبيع و3206 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2510 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 133478 جنيهًا للبيع و132945 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30040 جنيهًا للبيع و 29920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 2:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3745 جنيه للشراء، وللبيع 3765 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18725 جنيه للشراء، وللبيع 18825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37450 جنيه للشراء، وللبيع 37650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93625 جنيه للشراء، وللبيع 94125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187250 جنيه للشراء، وللبيع 188250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 374500 جنيه للشراء، وللبيع 376500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 561750 جنيه للشراء، وللبيع 564750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 749000 جنيه للشراء، وللبيع 753000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 936250 جنيه للشراء، وللبيع 941250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.