ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4269 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9 نوفمبر الساعة 3:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3750 جنيهًا للبيع و 3730 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2143 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 3:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3735 جنيه للشراء، وللبيع 3755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18675 جنيه للشراء، وللبيع 18775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37350 جنيه للشراء، وللبيع 37550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93375 جنيه للشراء، وللبيع 93875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 186750 جنيه للشراء، وللبيع 187750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373500 جنيه للشراء، وللبيع 375500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 560250 جنيه للشراء، وللبيع 563250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 747000 جنيه للشراء، وللبيع 751000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 933750 جنيه للشراء، وللبيع 938750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.