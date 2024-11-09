تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4263 للشراء في تحديث 03:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 9 نوفمبر الساعة 3:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4286 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3750 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2143 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2146 جنيهًا للبيع و 2134 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 133301 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30000 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 3:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3730 جنيه للشراء، وللبيع 3750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18650 جنيه للشراء، وللبيع 18750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37300 جنيه للشراء، وللبيع 37500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93250 جنيه للشراء، وللبيع 93750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 186500 جنيه للشراء، وللبيع 187500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 373000 جنيه للشراء، وللبيع 375000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 559500 جنيه للشراء، وللبيع 562500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 746000 جنيه للشراء، وللبيع 750000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 932500 جنيه للشراء، وللبيع 937500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.