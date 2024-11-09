تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4246 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 9 نوفمبر الساعة 4:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4269 جنيهًا للبيع و4246 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 3913 جنيهًا للبيع و3892 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3735 جنيهًا للبيع و3715 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3750 جنيهًا للبيع و 3730 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3201 جنيهًا للبيع و3184 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2490 جنيهًا للبيع و2477 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2134 جنيهًا للبيع و2123 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2143 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 132767 جنيهًا للبيع و132057 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 29880 جنيهًا للبيع و29720 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 4:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3715 جنيه للشراء، وللبيع 3735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18575 جنيه للشراء، وللبيع 18675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37150 جنيه للشراء، وللبيع 37350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 92875 جنيه للشراء، وللبيع 93375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 185750 جنيه للشراء، وللبيع 186750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 371500 جنيه للشراء، وللبيع 373500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 557250 جنيه للشراء، وللبيع 560250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 743000 جنيه للشراء، وللبيع 747000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 928750 جنيه للشراء، وللبيع 933750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.