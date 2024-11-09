ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4263 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 4:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 4286 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4269 جنيهًا للبيع و4246 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3750 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3201 جنيهًا للبيع و3184 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2490 جنيهًا للبيع و 2477 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2143 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2134 جنيهًا للبيع و2123 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 133301 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 132767 جنيهًا للبيع و132057 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 30000 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 29880 جنيهًا للبيع و29720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 4:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3730 جنيه للشراء، وللبيع 3750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18650 جنيه للشراء، وللبيع 18750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37300 جنيه للشراء، وللبيع 37500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93250 جنيه للشراء، وللبيع 93750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 186500 جنيه للشراء، وللبيع 187500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373000 جنيه للشراء، وللبيع 375000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 559500 جنيه للشراء، وللبيع 562500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 746000 جنيه للشراء، وللبيع 750000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 932500 جنيه للشراء، وللبيع 937500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.