ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4280 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 5:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4297 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3939 جنيهًا للبيع و3923 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3760 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3223 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3219 جنيهًا للبيع و 3201 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2507 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2149 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 133656 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30080 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 5:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3745 جنيه للشراء، وللبيع 3760 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18725 جنيه للشراء، وللبيع 18800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37450 جنيه للشراء، وللبيع 37600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93625 جنيه للشراء، وللبيع 94000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187250 جنيه للشراء، وللبيع 188000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 374500 جنيه للشراء، وللبيع 376000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 561750 جنيه للشراء، وللبيع 564000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 749000 جنيه للشراء، وللبيع 752000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 936250 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.