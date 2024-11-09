تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4269 للشراء في تحديث 06:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 9 نوفمبر الساعة 6:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3760 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3223 جنيهًا للبيع و 3210 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2507 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2149 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 133656 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 6:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3735 جنيه للشراء، وللبيع 3755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18675 جنيه للشراء، وللبيع 18775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37350 جنيه للشراء، وللبيع 37550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93375 جنيه للشراء، وللبيع 93875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 186750 جنيه للشراء، وللبيع 187750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 373500 جنيه للشراء، وللبيع 375500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 560250 جنيه للشراء، وللبيع 563250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 747000 جنيه للشراء، وللبيع 751000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 933750 جنيه للشراء، وللبيع 938750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.