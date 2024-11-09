تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4263 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4286 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3750 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2500 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2143 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 133301 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 133478 جنيهًا للبيع و 132767 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30000 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2684.03 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2684.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3730 جنيه للشراء، وللبيع 3750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18650 جنيه للشراء، وللبيع 18750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37300 جنيه للشراء، وللبيع 37500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93250 جنيه للشراء، وللبيع 93750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 186500 جنيه للشراء، وللبيع 187500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373000 جنيه للشراء، وللبيع 375000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 559500 جنيه للشراء، وللبيع 562500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 746000 جنيه للشراء، وللبيع 750000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 932500 جنيه للشراء، وللبيع 937500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.