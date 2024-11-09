ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4269 للشراء في تحديث 08:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 8:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4291 جنيهًا للبيع و4269 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4286 جنيهًا للبيع و 4263 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3929 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3755 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3750 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3214 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 133478 جنيهًا للبيع و132767 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 133301 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30040 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30000 جنيهًا للبيع و 29840 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2684.13 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2684.16 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 9 نوفمبر الساعة 8:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3735 جنيه للشراء، وللبيع 3755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18675 جنيه للشراء، وللبيع 18775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37350 جنيه للشراء، وللبيع 37550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93375 جنيه للشراء، وللبيع 93875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 186750 جنيه للشراء، وللبيع 187750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373500 جنيه للشراء، وللبيع 375500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 560250 جنيه للشراء، وللبيع 563250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 747000 جنيه للشراء، وللبيع 751000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 933750 جنيه للشراء، وللبيع 938750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.