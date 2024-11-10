ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وتأثيراته على الاقتصاد المحلي

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة مقابل الجنيه المصري، حيث تجاوزت قيمة الريال حاجز الأربعة جنيهات في بعض البنوك المصرية، فيما يعاني السوق السوداء من زيادات أكبر. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية، إضافة إلى زيادة الطلب على الريال السعودي مع اقتراب موسم العمرة، والذي يزيد من حجم الحوالات من مصر إلى المملكة العربية السعودية ثير ارتفاع الريال على الاقتصاد المصري

سعر الريال السعودي اليوم

في بنك الكويت الوطني بقيمة 13.154 جنيه للشراء، 13.026 جنيه للبيع.

في المصرف العربى الدولي بقيمة 13.129 جنيه للشراء، 13.102 جنيه للبيع.

في بنك الشركة المصرفية (سايب) بقيمة 13.14 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي بقيمة 13.13 جنيه للشراء، 12.784 جنيه للبيع.

في بنك الإستثمار العربي بقيمة 13.159 جنيه للشراء، 13.113 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بقيمة 13.15 جنيه للشراء، 13.063 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى بقيمة 13.126 جنيه للشراء، 13.097 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى اليونانى بقيمة 13.143 جنيه للشراء، 13.118 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية بقيمة 13.143 جنيه للشراء، 13.118 جنيه للبيع.

في البنك المركزى بقيمة 13.144 جنيه للشراء، 13.106 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري بقيمة 13.13 جنيه للشراء، 13.077 جنيه للبيع.

في بنك مصر 13.13 جنيه للشراء، 13.077 جنيه للبيع.

الارتفاع المتواصل في سعر الريال السعودي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يعزز من تكاليف السفر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، ويؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة في مصر، خاصةً بالنسبة للأسر التي تعتمد على التحويلات من الخارج، والتي يأتي جزء كبير منها من السعودية. إضافةً إلى ذلك، فإن السلع المستوردة من الخارج تتأثر أيضًا بارتفاع العملات الأجنبية مما يزيد من الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون .

تقبل لسعر الريال مقابل الجنيه

من المتوقع أن يستمر الضغط على سعر الجنيه المصري في الأشهر المقبلة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلا أن بعض المحللين يرون أن أي تحسن في الوضع الاقتصادي أو تدفق للاستثمارات الأجنبية قد يسهم في استقرار قيمة العملة المحلية وتقليل الفجوة أمام العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي.

الخطوات الممكنة لتخفيف تأثير ارتفاع سعر العملات الأجنبية

لتخفيف العبء عن المواطن المصري، يمكن النظر في سياسات تدعم الاستثمارات الأجنبية وتحسن من توافر العملة الصعبة في البلاد. إضافةً إلى ذلك، قد يساعد دعم القطاعات الإنتاجية المحلية في تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بتقلبات سعر الصرف .

خلاصة

ارتفاعمقابل الجنيه المصري ليس مجرد أزمة صرف، بل هو تحدٍ مستمر أمام الاقتصاد والمجتمع المصري، ويتطلب العمل على حلول شاملة ودائمة لتقليل آثاره على حياة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.