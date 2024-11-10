تحديث 09:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 49.28 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.24 جنيها للشراء و 49.37 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.22 جنيها، وسعر البيع 49.32 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.27 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.22 جنيها، وللبيع عند 49.32 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.22 جنيها للشراء و 49.32 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.27 جنيها وبيعه بسعر 49.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.28 جنيها، وللبيع 49.37 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.27 جنيها وبيعه بسعر 49.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.22 جنيها، وللبيع 49.32 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.22 جنيها، وسعر البيع هو 49.32 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.27 جنيها، وللبيع عند 49.37 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.22 جنيها وبيعه بسعر 49.32 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 49.15 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.22 جنيها، وللبيع عند 49.32 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.22 جنيها، وللبيع عند 49.32 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.22 جنيها للشراء و 49.32 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.26 جنيها للشراء و 49.36 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.22 جنيها، وللبيع 49.32 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.24 جنيها، وسعر البيع 49.34 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.23 جنيها للشراء و 49.33 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.