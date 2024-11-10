ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:40 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 52.80 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.98 جنيها، وللبيع عند 53.13 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.61 جنيها، وللبيع عند 53.29 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 52.79 جنيها، وللبيع 53.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.73 جنيها، وللبيع عند 53.23 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.73 جنيها وبيعه بسعر 53.12 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 52.72 جنيها، وللبيع 53.21 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.80 جنيها، وللبيع عند 53.18 جنيها.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 52.72 جنيها، وللبيع 53.09 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 52.79 جنيها، وللبيع 53.18 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.61 جنيها، وللبيع 53.29 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 52.47 جنيها للشراء و 53.12 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 52.77 جنيها وبيعه بسعر 53.26 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.79 جنيها، وللبيع عند 53.18 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.61 جنيها، وسعر البيع هو 53.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 52.73 جنيها للشراء و 53.23 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.93 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 52.61 جنيها، وللبيع 53.86 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 52.61 جنيها للشراء و 53.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.73 جنيها للشراء و 53.12 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 52.75 جنيها وبيعه بسعر 53.26 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.78 جنيها للشراء و 53.17 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 52.73 جنيها للشراء و 53.23 للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 52.76 جنيها، وللبيع 53.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.62 جنيها، وللبيع 53.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.