تحديث 09:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 63.45 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.61 جنيها، وسعر البيع هو 63.81 جنيها.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.42 جنيها، وللبيع 64.06 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.44 جنيها، وسعر البيع هو 63.92 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.38 جنيها، وسعر البيع هو 63.99 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.38 جنيها، وللبيع 63.85 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.35 جنيها وبيعه بسعر 63.97 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.45 جنيها للشراء و 63.92 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.56 جنيها، وسعر البيع 63.91 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها للشراء و 63.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 64.06 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.06 جنيها للشراء و 63.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.41 جنيها، وسعر البيع هو 64.03 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.44 جنيها، وللبيع 63.92 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.21 جنيها، وللبيع عند 63.89 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 63.38 جنيها للشراء و 63.99 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.29 جنيها، وسعر البيع هو 63.70 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.14 جنيها، وللبيع عند 64.26 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.42 جنيها وبيعه بسعر 64.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.40 جنيها، وسعر البيع هو 64.08 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.38 جنيها، وللبيع 63.85 جنيها.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.38 جنيها للشراء و 64.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.43 جنيها، وللبيع 63.91 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.38 جنيها، وللبيع 63.99 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.40 جنيها، وللبيع 64.01 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.43 جنيها، وللبيع عند 63.97 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.