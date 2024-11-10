ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:40 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.42 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.40 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.43 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.51 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.33 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.43 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.42 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.38 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.39 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها للشراء و 13.50 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.38 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.33 جنيها، وللبيع عند 13.41 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.30 جنيها للشراء و 13.42 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.39 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.39 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.39 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.