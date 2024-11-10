انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 09:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأحد 10 نوفمبر الساعة 9:45 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في كريدي أجريكول وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث انخفض سعر اليورو بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 52.79 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 52.98 جنيها، وسعر البيع 53.13 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 52.61 جنيها وبيعه بسعر 53.29 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 52.79 جنيها للشراء و 53.18 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.73 جنيها وبيعه بسعر 53.23 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 52.73 جنيها، وسعر البيع 53.12 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 52.72 جنيها، وللبيع 53.21 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.80 جنيها للشراء و 53.18 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 52.72 جنيها للشراء و 53.09 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 52.79 جنيها، وللبيع 53.18 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 52.61 جنيها للشراء و 53.29 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 52.47 جنيها، وسعر البيع 53.12 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 52.77 جنيها وبيعه بسعر 53.26 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.79 جنيها، وسعر البيع هو 53.18 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): شراء اليورو بسعر 52.61 جنيها وبيعه بسعر 53.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.73 جنيها، وللبيع عند 53.23 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.93 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 52.61 جنيها، وللبيع 53.86 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 52.61 جنيها، وسعر البيع 53.29 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.60 جنيها للشراء و 53.30 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.73 جنيها، وللبيع 53.12 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 52.75 جنيها، وللبيع 53.26 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 52.78 جنيها للشراء و 53.17 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 52.73 جنيها للشراء و 53.23 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 52.76 جنيها، وسعر البيع 53.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 52.62 جنيها وبيعه بسعر 53.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.