انخفاض بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 10:05 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأحد 10 نوفمبر الساعة 10:05 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في كريدي أجريكول وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث شهد اليورو انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 52.79 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 52.98 جنيها للشراء و 53.13 للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 52.61 جنيها، وللبيع 53.29 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 52.79 جنيها، وللبيع 53.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.61 جنيها، وللبيع 53.29 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 52.61 جنيها للشراء و 53.29 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.72 جنيها للشراء و 53.21 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.66 جنيها وبيعه بسعر 53.34 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 52.72 جنيها، وللبيع 53.09 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.65 جنيها، وللبيع عند 53.34 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.61 جنيها للشراء و 53.29 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 52.47 جنيها وبيعه بسعر 53.12 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 52.77 جنيها للشراء و 53.26 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 52.79 جنيها للشراء و 53.18 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة اليورو للشراء هي 52.66 جنيها، وللبيع 53.34 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 52.61 جنيها للشراء و 53.19 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.54 جنيها، وسعر البيع هو 52.21 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 52.61 جنيها، وللبيع 53.86 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 52.61 جنيها، وسعر البيع 53.29 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.73 جنيها للشراء و 53.12 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.59 جنيها، وللبيع عند 53.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 52.78 جنيها، وللبيع 53.17 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 52.66 جنيها، وللبيع 53.34 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 52.76 جنيها وبيعه بسعر 53.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.62 جنيها، وللبيع 53.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.