ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4280 للشراء في تحديث 11:10 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأحد 10 نوفمبر الساعة 11:10 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4303 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3944 جنيهًا للبيع و3923 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3765 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3755 جنيهًا للبيع و 3735 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3227 جنيهًا للبيع و3210 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3219 جنيهًا للبيع و3201 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2510 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2503 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2151 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2146 جنيهًا للبيع و2134 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 133834 جنيهًا للبيع و133123 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30120 جنيهًا للبيع و29960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 2684.47 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2684.49 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 10 نوفمبر الساعة 11:10 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3745 جنيه للشراء، وللبيع 3765 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18725 جنيه للشراء، وللبيع 18825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37450 جنيه للشراء، وللبيع 37650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93625 جنيه للشراء، وللبيع 94125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187250 جنيه للشراء، وللبيع 188250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 374500 جنيه للشراء، وللبيع 376500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 561750 جنيه للشراء، وللبيع 564750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 749000 جنيه للشراء، وللبيع 753000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 936250 جنيه للشراء، وللبيع 941250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.