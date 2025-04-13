سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. انخفاض طفيف بالبنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد بداية الأسبوع الموافق 13 أبريل 2025م في مختلف البنوك في تقرير منتصف التعاملات، حيث نوضح في التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وكذلك في البنوك الخاصة في الشراء والبيع في جدول منظم على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات تحديث الساعة الواحدة ظهرًا التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك فيصل الإسلامي 51.57 51.67 مصرف أبوظبي الإسلامي 51.31 51.41 البنك الاهلي الكويتي 51.30 51.40 البنك المركزي المصري 51.2735 51.4113 بنك قناة السويس 51.23 51.33 بنك الكويت الوطني NBK 51.22 51.32 المصرف العربى الدولى AIB 51.20 51.30 بنك البركة 51.20 51.30 البنك الأهلي المصري 51.20 51.30 نك مصر 51.19 51.29 بنك القاهرة 51.19 51.29 البنك المصري الخليجي 51.19 51.29 بنك SAIB 51.18 51.28 بنك CIB 51.18 51.28 المصرف المتحد 51.18 51.28 بنك الإسكندرية 51.18 51.28 البنك العقاري المصري العربي 51.18 51.28 بنك نكست 51.18 51.28 بنك التعمير والإسكان 51.17 51.27 البنك العربى الافريقى الدولي 51.17 51.27 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 51.16 51.26 كريدي أجريكول 51.16 51.26

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أسباب صعود وهبوط الدولار أمام العملات الأخرى

يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية، تتفاعل فيما بينها لتدفع العملة نحو الصعود أو الهبوط. الدولار يُعد العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، ويُستخدم في معظم التعاملات التجارية الدولية، ما يمنحه أهمية كبيرة ويجعله عرضة لتقلبات متنوعة.

أحد أبرز أسباب صعود الدولار هو قوة الاقتصاد الأمريكي. فعندما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات البطالة، وزيادة في الإنتاج الصناعي أو مبيعات التجزئة، فإن ثقة المستثمرين تزداد في الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه. كذلك، تؤثر قرارات السياسة النقدية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، وخصوصًا قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). فعندما يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، يُصبح الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، ما يدفع قيمته للصعود أمام العملات الأخرى.

من ناحية أخرى، تسهم الأزمات العالمية في رفع قيمة الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا. فخلال فترات الأزمات الاقتصادية، يتجه المستثمرون إلى الدولار كوسيلة لحماية رؤوس أموالهم، لأنه يتمتع بثقة دولية واستقرار نسبي. هذا التوجه يرفع الطلب عليه بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعره.

لكن بالمقابل، هناك ظروف معينة تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. من أبرزها تراجع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أو وجود إشارات على تباطؤ النمو. فعندما تظهر بيانات تُشير إلى زيادة البطالة أو ضعف الاستهلاك المحلي أو ركود في السوق العقاري، فإنها تُضعف من جاذبية الدولار وتُقلل من ثقة المستثمرين به. أيضًا، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن ذلك يجعل الدولار أقل جاذبية مقارنة بعملات أخرى قد تقدم عائدًا أعلى.

العجز في الميزان التجاري الأمريكي يُعد أيضًا من العوامل التي قد تُضعف الدولار. فإذا كانت قيمة الواردات أكبر بكثير من الصادرات، فإن الولايات المتحدة تكون مضطرة إلى شراء عملات أجنبية بشكل كبير، مما يُزيد من المعروض من الدولار ويُقلل من قيمته في السوق العالمي. كما أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأمريكي بشكل مفرط قد يثير القلق حول استدامة المالية العامة، ما ينعكس سلبًا على سعر الدولار.

تلعب التوترات السياسية والقرارات الحكومية الداخلية دورًا كبيرًا في توجيه حركة الدولار أيضًا. فمثلاً، حدوث خلافات في الكونغرس بشأن سقف الدين، أو إصدار سياسات اقتصادية غير واضحة أو متضاربة، قد يُثير شكوك المستثمرين ويُؤثر على استقرار الدولار. وفي المقابل، الاستقرار السياسي والتشريعي يُعزز من ثقة الأسواق ويُسهم في تقوية العملة الأمريكية.

السوق المالية العالمية وسلوك المستثمرين فيها لهما أثر كبير على تحرك الدولار. فعند ازدياد شهية المخاطرة، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الدولار والتوجه نحو عملات أو أصول أكثر مخاطرة مثل العملات الناشئة. أما في حال الخوف أو التذبذب، فيعودون إلى الدولار باعتباره أصلًا آمنًا، مما يرفع قيمته. أي أن الدولار يتأثر بشكل مباشر بمزاج السوق، والذي يتغير سريعًا تبعًا للأخبار العالمية والبيانات الاقتصادية.

أيضًا، لا يمكن إغفال دور البنوك المركزية حول العالم، حيث تؤثر سياساتها في أسعار صرف عملاتها المحلية مقابل الدولار. فإذا قام البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، بالإعلان عن إجراءات تحفيزية قوية، فإن ذلك قد يقوي اليورو أمام الدولار. والعكس صحيح. إذًا، سعر الدولار ليس متغيرًا مستقلًا، بل هو نتيجة تفاعل مع سياسات وقرارات اقتصادية من مختلف أنحاء العالم.

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